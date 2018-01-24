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    24 Ocak 2018, Çarşamba
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    Cumhurbaşkanımız bize yol açtı

    Cumhurbaşkanımız bize yol açtı
    Cumhurbaşkanı 'dan destek gördüklerini de söyleyen Cengiz, "Ben devletten geldim. Önce devlet ve millet kazanmalı. Sonra biz kazanmalıyız. Cumhurbaşkanımız bize yol açtı. Bir vesile ile ben kendilerine teşekkür ediyorum. kazancın yüzde 20'sini vergi olarak millete verecek. Riva ve Florya'yı devletimizle birlikte en iyi hale getiririz umarım" ifadelerini kullandı.

    1. 24 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:20
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