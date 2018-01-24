Tartışmasız 1 numara

Sezonun eleştirilen isimlerinden Muslera, önceki gün coştu! Kayseri galibiyetinde kilit rol oynayan Uruguaylı, kaleci antrenörü Taffarel'in de dönmesiyle eski günlerine döndü. Skor 2-1'ken iki kritik kurtarışla takımını maçta tutan Muslera, tartışıldığı yan toplarda da başarılı bir performans gösterdi.