Tartışmasız 1 numara
Sezonun eleştirilen isimlerinden Muslera, önceki gün coştu! Kayseri galibiyetinde kilit rol oynayan Uruguaylı, kaleci antrenörü Taffarel'in de dönmesiyle eski günlerine döndü. Skor 2-1'ken iki kritik kurtarışla takımını maçta tutan Muslera, tartışıldığı yan toplarda da başarılı bir performans gösterdi.
- 24 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 22:59
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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"Özbek'in gitmesi hayırlı oldu"
Toplam 1
Yorum
FUTBOL USA OZBEK KARDESLERDEN KURTULDU GS DOGRUSUN AMA , GS KAYSERIDEN COK GOL KACIRDI BELKI YASLILIK GELDIYA GOREMEDIN
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Emre Çolak idmandan kovuldu!
Toplam 5
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mehmet ser her takıma gitmeyin.türk takımları daha iyi.
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Toshack: "Beşiktaş'ın yaptıkları muazzam"
Toplam 1
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sekiztoshack Bayern Toshack geçer
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