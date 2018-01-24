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    24 Ocak 2018, Çarşamba
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    Tartışmasız 1 numara

    Tartışmasız 1 numara
    Sezonun eleştirilen isimlerinden Muslera, önceki gün coştu! Kayseri galibiyetinde kilit rol oynayan Uruguaylı, kaleci antrenörü Taffarel'in de dönmesiyle eski günlerine döndü. Skor 2-1'ken iki kritik kurtarışla takımını maçta tutan Muslera, tartışıldığı yan toplarda da başarılı bir performans gösterdi.
    1. 24 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:59
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