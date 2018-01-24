Cavanda için sürpriz teklif
Standard Liege'e kiralanan Cavanda için sürpriz bir teklif geldi. Belçika ekibinin 27 yaşındaki sağ bekin bonservisini almak için 800 bin euro önerdiği bildirildi. Yeni yönetimin, sözleşmesinde 2.4 milyon euro'ya serbest kalma maddesi bulunan Cavanda için rakamı 1.2 milyon euro'ya yükseltmeye çalıştığı dile getirildi
- 24 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 22:32
FOTOMAÇ GÜNDEM
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"Özbek'in gitmesi hayırlı oldu"
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FUTBOL USA OZBEK KARDESLERDEN KURTULDU GS DOGRUSUN AMA , GS KAYSERIDEN COK GOL KACIRDI BELKI YASLILIK GELDIYA GOREMEDIN
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Emre Çolak idmandan kovuldu!
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mehmet ser her takıma gitmeyin.türk takımları daha iyi.
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Toshack: "Beşiktaş'ın yaptıkları muazzam"
Toplam 1
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sekiztoshack Bayern Toshack geçer
Cavanda için sürpriz teklif haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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