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    24 Ocak 2018, Çarşamba
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    için sürpriz teklif

    Cavanda için sürpriz teklif
    Standard Liege'e kiralanan Cavanda için sürpriz bir teklif geldi. ekibinin 27 yaşındaki sağ bekin bonservisini almak için 800 bin euro önerdiği bildirildi. Yeni yönetimin, sözleşmesinde 2.4 milyon euro'ya serbest kalma maddesi bulunan Cavanda için rakamı 1.2 milyon euro'ya yükseltmeye çalıştığı dile getirildi
    1. 24 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:32
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