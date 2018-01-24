Özbek helallik aldı
MAZBATA töreni öncesi Dursun Özbek, TT Stadı'nda kulüp çalışanlarıyla vedalaşmak için bir araya geldi. Çalışanlardan helallik isteyen Özbek, "Yaptığınız çalışmalar için, Galatasaray'a verdiğiniz hizmeter için teşekkür ediyorum. Sizlerden ziyadesiyle memnun kaldım. Birbirimize haklarımız geçti, sizlerden helallik almaya geldim. Bana verdiğiniz desteği yeni başkana da verin" dedi.
- 24 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 22:24
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
"Özbek'in gitmesi hayırlı oldu"
Toplam 1
Yorum
FUTBOL USA OZBEK KARDESLERDEN KURTULDU GS DOGRUSUN AMA , GS KAYSERIDEN COK GOL KACIRDI BELKI YASLILIK GELDIYA GOREMEDIN
-
Emre Çolak idmandan kovuldu!
Toplam 5
Yorum
mehmet ser her takıma gitmeyin.türk takımları daha iyi.
-
Toshack: "Beşiktaş'ın yaptıkları muazzam"
Toplam 1
Yorum
sekiztoshack Bayern Toshack geçer
Özbek helallik aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.