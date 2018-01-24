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    24 Ocak 2018, Çarşamba
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    Özbek helallik aldı

    Özbek helallik aldı
    MAZBATA töreni öncesi , TT Stadı'nda kulüp çalışanlarıyla vedalaşmak için bir araya geldi. Çalışanlardan helallik isteyen Özbek, "Yaptığınız çalışmalar için, 'a verdiğiniz hizmeter için teşekkür ediyorum. Sizlerden ziyadesiyle memnun kaldım. Birbirimize haklarımız geçti, sizlerden helallik almaya geldim. Bana verdiğiniz desteği yeni başkana da verin" dedi.
    1. 24 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:24
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