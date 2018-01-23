"Özbek'in gitmesi hayırlı oldu"

Dursun Özbek'in kulübü maddi ve manevi çöküntüye götürdüğünü söyleyen Uluç, "Sportif olarak da başarısızlık ortadaydı. Fenerbahçe'nin şamar oğlanı olmuştu Galasaray" dedi. İşte Uluç'un Galatasaray kongresi ve Dursun Özbek'in seçimi kaybetmesi hakkındaki yorumları.

"Galatasaray Özbekspora dönmüştü"

Dursun Özbek kardeşiyle beraber 'Özbekspora' çevirmişti kulübü. Biz böyle devam ederiz diyordu. 3.5 yıl daha fazla yapiyim derken elindeki buçuktan da oldu.

"Özbekler'den kurtulmak hayırlı oldu"

Özbekler'den kurtulmak hayırlı oldu. Şimdi Mayıs ayındaki seçime kim girmek istiyorsa hazırlanıp girecek. Mayıs'daki adaylar içinde Mustafa Cengiz de olacak.

"Galatasaray bunun şike olmadığını kanıtlayamazdı"

Fatih Terim yönetiminde Galatasaray ilk 25 dakika harika oynadı. Ancak sonrasında başladığı gibi oynayamadı. Hatta ben 2-0 öndeyken beraberliğe razıydım. Galatasaray savunma yaptığı için kazanmadı. Kayseri kaçırdı. Bu ligin son maçı olsaydı ve Galatasaray bu maçla şampiyon olsaydı biz kimseye anlatamazdık bunun şike olmadığını. O kadar çok pozisyon kaçırdı Kayseri.

Selçuk İnan yana, geriye oynuyor sürekli. Nadiren ileri oynuyor. Kaptırdığı toğlarla Kayserispor pozisyona giriyor. Feghouli yorulmuş, yürüyor. Eskiden ben Emre Çolak'a kızardım boş koşuyor diye. Feghouli de öyleydi.

"Önemli olan maç anında oyunu okumak"

Maçtan önce planlamayı herkes yapar. Ben de yaparım, herkes yapar. Önemli olan maç anında oyunu okuyup doğru kararı doğru zamanda verip uygulamak. Fatih Terim 25. dakikada görürse değişikliği yapar. Kolay kolay Fatih Terim olunmuyor.