Hıncal Uluç, Mustafa Cengiz'in planını açıkladı!
Sabah gazetesinin duayen yazarlarından Hıncal Uluç, Galatasaray'daki başkanlık seçimini yorumladı. Uğur Karakullukçu'nun sorularını yanıtlayan Uluç, Mustafa Cengiz'i yakından tanıdığını söyledi ve mayısta seçime dair de tespitlerde bulundu. İşte Hıncal Uluç'un sözleri...
- 23 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 11:50
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cidlirin bu ne fesatlikdir ya..bekleyin dah yeni basliyor aslanlar.catlayin.sampiyon gs olcak haki ile..cakiri ayirca besiktas iyi bilir cok kolladi
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