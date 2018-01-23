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    23 Ocak 2018, Salı
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    , 'in planını açıkladı!

    <a href="/index/hincal-uluc?id=d0895aae-d233-481b-80f3-2f41fce4c28c" class="" rel="tag">Hıncal Uluç</a>, <a href="/index/mustafa-cengiz?id=e560cd18-ff59-41b3-ad13-eccb2a1ff325" class="" rel="tag">Mustafa Cengiz</a>'in planını açıkladı!

    Sabah gazetesinin duayen yazarlarından Hıncal Uluç, Galatasaray'daki başkanlık seçimini yorumladı. Uğur Karakullukçu'nun sorularını yanıtlayan Uluç, Mustafa Cengiz'i yakından tanıdığını söyledi ve mayısta seçime dair de tespitlerde bulundu. İşte Hıncal Uluç'un sözleri...

    1. 23 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 11:50
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