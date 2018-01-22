Eren Derdiyok: Fatih hoca ile değişimi herkes görmüştür

Kayserispor maçında 2 gol atan Eren Derdiyok ile 1 gol 1 asist yapan Garry Rodrigues maçtan sonra yayıncu kuruluşa konuştu. İşte yıldız oyuncuların açıklamaları:





Eren derdiyok: Kritik bir maç. Zor olacağını ona göre hazırlandık. İlk yarı iyi oynadık. Daha fazla da atabilirdik. İkinci yarı Kayseri baskı yaptı iyio oynadılar.