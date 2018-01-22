Cimbom'a sürpriz forvet adayı!
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'la ilgili Fransız basınından flaş bir iddia geldi. L'equipe, Cimbom'un West Ham United'dan Andre Ayew ile ilgilendiğini öne sürdü.
L'equipe'in okuyucularıyla paylaştığı habere göre; Sarı-kırmızılılar, 2016'dan beri West Ham United'da top koşturan Andre Ayew'i gündemine aldı.
Haberde Galatasaray'ın Ganalı oyuncuyla uzun süredir görüştüğü ve West Ham'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu belirtildi.
Hem sol kanatta hem de forvette görev alabilen Ayew'in İngiliz kulübüyle 2019 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.
- 22 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 17:20
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Bir gol bir penaltı güme gitti!
Toplam 11
Yorum
recep biz de fener lehine gibi görünenleri abartili bir sekilde gündeme tasiyip,aleyhine yapilan katliamlari unutturacak yayin anlayisini izlemek
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Tek hedef 3 puan
Toplam 1
Yorum
UZMAN ANALİST EGER HAKEMLER Bİ DALKAVUKLUK YAPMAZSA GS PUAN VEYA PUANLAR KAYBEDER.
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Bir gol bir penaltı güme gitti!
Toplam 11
Yorum
Düsseldorf'lu Hakemin bıyıkları olsaydı, GOLÜ yine SAYMAZDI ama,,,,,penaltıyı kesin verirdi !
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