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    22 Ocak 2018, Pazartesi
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    Cimbom'a sürpriz forvet adayı!

    Cimbom'a sürpriz forvet adayı!

    Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen 'la ilgili Fransız basınından flaş bir iddia geldi. L'equipe, Cimbom'un 'dan ile ilgilendiğini öne sürdü.

    L'equipe'in okuyucularıyla paylaştığı habere göre; Sarı-kırmızılılar, 2016'dan beri 'da top koşturan 'i gündemine aldı.

    Haberde 'ın Ganalı oyuncuyla uzun süredir görüştüğü ve West Ham'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu belirtildi.

    Hem sol kanatta hem de forvette görev alabilen Ayew'in İngiliz kulübüyle 2019 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.

    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:20
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