Cimbom'a sürpriz forvet adayı!

L'equipe'in okuyucularıyla paylaştığı habere göre; Sarı-kırmızılılar, 2016'dan beri West Ham United'da top koşturan Andre Ayew'i gündemine aldı.



Haberde Galatasaray'ın Ganalı oyuncuyla uzun süredir görüştüğü ve West Ham'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu belirtildi.



Hem sol kanatta hem de forvette görev alabilen Ayew'in İngiliz kulübüyle 2019 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.