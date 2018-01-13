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    13 Ocak 2018, Cumartesi
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    Yine ’i yazdılar

    Yine Peres’i yazdılar
    CİMBOM sol bek aramasına rağmen İtalyanlar, Roma'nın sağ beki Bruno 'i ısrarla için yazıyorlar. Çizme basını, Peres için Aslan'ın Benfica ile sıkı bir yarış içinde olduğunu ifade etti. Sarı-kırmızılıların bu transfer için 9 milyon euro'luk bir bütçe ayırdıklarını da kaydettiler. Peres sol bekte sadece 4 kez oynadı.
    1. 13 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:20
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