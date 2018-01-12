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    12 Ocak 2018, Cuma
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    ülkesine gitti

    Gomis ülkesine gitti

    'ın yıldız golcüsü Bafetimbi ’in, babasının vefat yıl dönümü dolayısıyla teknik heyetten izin alarak ülkesine gittiği açıklandı.

    Devre arası kamp çalışmasını Antalya'da gerçekleştiren , hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam etti.

    Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde teknik direktör yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptığı bildirildi.

    Ana bölümünde sınırlı alanda taktik oyunlar üzerinde durulan idmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandığı belirtildi.

    Fransız futbolcu Bafetimbi 'in, babasının vefat yıl dönümü dolayısıyla teknik heyetten izin alarak ülkesine gittiği aktarıldı. Gomis'in 14 Ocak Pazar günü takıma katılacağı kaydedildi.

    Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın çift antrenmanla sürdürecek.

    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 09:24
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