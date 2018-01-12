Gomis ülkesine gitti
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Bafetimbi Gomis’in, babasının vefat yıl dönümü dolayısıyla teknik heyetten izin alarak ülkesine gittiği açıklandı.
Devre arası kamp çalışmasını Antalya'da gerçekleştiren Galatasaray, hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam etti.
Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptığı bildirildi.
Ana bölümünde sınırlı alanda taktik oyunlar üzerinde durulan idmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandığı belirtildi.
Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis'in, babasının vefat yıl dönümü dolayısıyla teknik heyetten izin alarak ülkesine gittiği aktarıldı. Gomis'in 14 Ocak Pazar günü takıma katılacağı kaydedildi.
Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın çift antrenmanla sürdürecek.
- 12 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 09:24
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Elden kaçıyorlar
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Mert aziz mahmut ve aykutun taraftarı oyalamak için yaptığı yalan haberler fenerbahçe transfer yapmayacak şampiynluğu bu futbolcularla kovalayaca
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Ibrahimovic bombası
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fbcan fiko gelen parayı böyle savurmaz. Şenol güneş de kaprisli oyuncu istemez zaten başında bi q7 var zaten o yetiyordur.
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İspanya’ya F.Bahçe damgası
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burak Hocam yakışırr az bile
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