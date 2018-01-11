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    11 Ocak 2018, Perşembe
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    ’a kırgın değilim

    Tudor’a kırgın değilim
    , 'in gelişi ile ligde yeni bir sayfa açtıklarını söyledi. 'un kendisine şans vermemesine çok takılmadığını belirten tecrübeli futbolcu, "Tudor, belki 2-3 senedir profesyonel anlamda hocalık yaptığı için ya da ilk defa büyük takıma geldiği için buradaki baskıyı kaldıramamış olabilir. Her hoca farklı reaksiyon gösteriyor. Belki de kriz anını yönetemedi. Kendisine bir kırgınlığım yok. Her hoca farklı düşünüyor. Kimseye kırgınlığım olamaz" diye konuştu.
    1. 11 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:01
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