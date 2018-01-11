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    11 Ocak 2018, Perşembe
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    G.Saray'ın rakibi Branie

    G.Saray'ın rakibi Branie
    Galatasaray Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 11. hafta karşılaşmasında bugün Belçika'nın Castors Braine ekibini ağırlayacak. Ahmet Cömert Spor Salonu'ndaki mücadele saat 19.30'da başlayacak.
    1. 11 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:45
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