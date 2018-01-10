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    10 Ocak 2018, Çarşamba
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    Taffarel’le birlikte gelecek

    Taffarel’le birlikte gelecek
    Kayserispor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek olan 'nun ekstra izni sona erdi. Terim'den 2 gün izin alan Brezilyalı yıldız, bugün Taffarel ile birlikte Antalya'daki kampa dahil olacak.
    1. 10 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:11
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