;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Ocak 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    'la çok zorlandık

    Tudor'la çok zorlandık
    Antalya'da açıklamalarda bulunan Denayer, Terim ve Tudor'u karşılaştırdı. "'un dizilişi her maçta değiştirmesi, sizi nasıl etkiliyordu" sorusuna, "Bizi zorluyordu. Sahada adaptasyon problemi yaşıyorduk" derken Terim'le ilgili ise, "Oyuncular arasındaki bağlar kuvvetlendi. Daha keyifli vakit geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.
    1. 10 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:00
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tudor'la çok zorlandık haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN