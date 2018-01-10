Tudor'la çok zorlandık
Antalya'da açıklamalarda bulunan Denayer, Terim ve Tudor'u karşılaştırdı. "Tudor'un dizilişi her maçta değiştirmesi, sizi nasıl etkiliyordu" sorusuna, "Bizi zorluyordu. Sahada adaptasyon problemi yaşıyorduk" derken Terim'le ilgili ise, "Oyuncular arasındaki bağlar kuvvetlendi. Daha keyifli vakit geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 00:00
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fatih Terim'den flaş açıklama
Toplam 4
Yorum
Yasama Bugüne kadar seni çok eleştirdim. Böyle çalışıp şampiyon olursak sana özür borcum olacak imparator.
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Balotelli kapışması
Toplam 17
Yorum
bjk bu riski almaya değer bi futbolcu.
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Fatih Terim'den flaş açıklama
Toplam 4
Yorum
enbuyukkartal ikinci sezon derken
Tudor'la çok zorlandık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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