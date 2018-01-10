Oğlunu geri aldı
Hagi, geçtiğimiz sezon 2 milyon euro karşılığında Fiorentina'ya gönderdiği oğlu Ianis Hagi'yi yeniden Viitorul'a dahil etti. Rumen hoca, İtalyan kulübünü, oğlunun gelişimini olumsuz etkilemekle suçlamıştı.
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 00:12
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fatih Terim'den flaş açıklama
Toplam 4
Yorum
Yasama Bugüne kadar seni çok eleştirdim. Böyle çalışıp şampiyon olursak sana özür borcum olacak imparator.
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Balotelli kapışması
Toplam 17
Yorum
bjk bu riski almaya değer bi futbolcu.
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Fatih Terim'den flaş açıklama
Toplam 4
Yorum
enbuyukkartal ikinci sezon derken
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