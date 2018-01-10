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    10 Ocak 2018, Çarşamba
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    Oğlunu geri aldı

    Oğlunu geri aldı
    , geçtiğimiz sezon 2 milyon euro karşılığında 'ya gönderdiği oğlu Ianis Hagi'yi yeniden Viitorul'a dahil etti. Rumen hoca, İtalyan kulübünü, oğlunun gelişimini olumsuz etkilemekle suçlamıştı.
    1. 10 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:12
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