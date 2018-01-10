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    10 Ocak 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Kamp uzadı

    Kamp uzadı
    Antalya'daki kamp koşulları ve oyuncuların çalışma azminden son derece memnun olan programda bir değişiklik yaptı. 'ın hocası, devre arası kampını 17 Ocak'a kadar uzatma kararı aldı.
    1. 10 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:15
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