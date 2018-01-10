Kamp uzadı
Antalya'daki kamp koşulları ve oyuncuların çalışma azminden son derece memnun olan Fatih Terim programda bir değişiklik yaptı. Galatasaray'ın hocası, devre arası kampını 17 Ocak'a kadar uzatma kararı aldı.
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 00:15
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fatih Terim'den flaş açıklama
Toplam 4
Yorum
Yasama Bugüne kadar seni çok eleştirdim. Böyle çalışıp şampiyon olursak sana özür borcum olacak imparator.
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Balotelli kapışması
Toplam 17
Yorum
bjk bu riski almaya değer bi futbolcu.
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Fatih Terim'den flaş açıklama
Toplam 4
Yorum
enbuyukkartal ikinci sezon derken
Kamp uzadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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