Adaylar konuşacak
Galatasaray’da 20 Ocak’taki seçim öncesi iki başkan adayı Dursun Özbek ile Mustafa Cengiz bugün Divan’da konuşacak. Vaatler ortaya dökülecek
Cimbom'da kritik gün... Sarı-kırmızılılarda Ocak ayı Olağan Divan Kurulu bugün 13.30'da Gayrettepe Dedeman Otel'de toplanacak. Gözler iki aday Dursun Özbek ile Mustafa Cengiz'in üzerinde olacak. Özbek kendi başlattığı projeleri anlatıp, gelecekte de bunları devam ettirmenin sözünü verecek. Ayrıca daha önce ifade ettiği gibi kim seçilirse seçilsin koşulsuz şartsız destek vereceğini tekrarlayacak. Mustafa Cengiz'in en büyük kozu ise seçildiği takdirde Mayıs'ta kulübü yeniden kongreye götüreceğini söylemesi.
Özbek çalışıyor
Başkan adayı Dursun Özbek seçim çalışmalarını sürdürüyor. Özbek 14 Ocak Pazar günü Kalamış'ta üyelere kokteyl verecek. 18 Ocak'ta Point Otel'de yönetim kurulunu tanıtacak. Ayın 19'unda ise Levent'teki Galatasaraylılar Derneği'nde üyelerle son kez buluşacak.
Özbek çalışıyor
Başkan adayı Dursun Özbek seçim çalışmalarını sürdürüyor. Özbek 14 Ocak Pazar günü Kalamış'ta üyelere kokteyl verecek. 18 Ocak'ta Point Otel'de yönetim kurulunu tanıtacak. Ayın 19'unda ise Levent'teki Galatasaraylılar Derneği'nde üyelerle son kez buluşacak.
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 00:30
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fatih Terim'den flaş açıklama
Toplam 4
Yorum
Yasama Bugüne kadar seni çok eleştirdim. Böyle çalışıp şampiyon olursak sana özür borcum olacak imparator.
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Balotelli kapışması
Toplam 17
Yorum
bjk bu riski almaya değer bi futbolcu.
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Fatih Terim'den flaş açıklama
Toplam 4
Yorum
enbuyukkartal ikinci sezon derken
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