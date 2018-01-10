;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Ocak 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Adaylar konuşacak

    Adaylar konuşacak

    ’da 20 Ocak’taki seçim öncesi iki başkan adayı ile Mustafa Cengiz bugün Divan’da konuşacak. Vaatler ortaya dökülecek

    Cimbom'da kritik gün... Sarı-kırmızılılarda Ocak ayı Olağan Divan Kurulu bugün 13.30'da Gayrettepe Dedeman Otel'de toplanacak. Gözler iki aday ile Mustafa Cengiz'in üzerinde olacak. Özbek kendi başlattığı projeleri anlatıp, gelecekte de bunları devam ettirmenin sözünü verecek. Ayrıca daha önce ifade ettiği gibi kim seçilirse seçilsin koşulsuz şartsız destek vereceğini tekrarlayacak. Mustafa Cengiz'in en büyük kozu ise seçildiği takdirde Mayıs'ta kulübü yeniden kongreye götüreceğini söylemesi.

    Özbek çalışıyor
    Başkan adayı Dursun Özbek seçim çalışmalarını sürdürüyor. Özbek 14 Ocak Pazar günü Kalamış'ta üyelere kokteyl verecek. 18 Ocak'ta Point Otel'de yönetim kurulunu tanıtacak. Ayın 19'unda ise Levent'teki Galatasaraylılar Derneği'nde üyelerle son kez buluşacak.
    1. 10 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:30
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Adaylar konuşacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN