Sanal ligde şampiyon
Football Benchmark’ın araştırmasında Aslan, sosyal medyada en fazla takipçisi olan kulüpler arasında 12. sırada... Fenerbahçe 16, Beşiktaş ise 27. basamakta
Sarı-kırmızılıların sosyal medya gücü bir kez daha kanıtlandı. Taraftarın büyük etkisiyle hoca değişikliği bile yapan Galatasaray, dünyadaki tüm kulüpler arasında sosyal medyada takipçi sayısı en fazla olan 12. takım. Listenin başında İspanyol devleri yer alıyor. Barcelona 1. ezeli rakibi Real Madrid ise az bir farkla ikinci sırada. Listenin 3. sırasında Manchester United yer alıyor. 26 milyon 575 bin 298 toplam takipçi ile Cimbom 12. sırada.
RAKİPLERİ SOLLADI
Galatasaray'ın Türk takımları arasında lokomotifi çektiği listede ilk 30'a Fenerbahçe ve Beşiktaş da girdi. Sarı-lacivertliler 20 milyon 42 bin 987 takipçi ile 16. basamakta yer aldı. Beşiktaş ise 12 milyon 324 bin 927 takipçi ile 27. sırada kendine yer buldu. Galatasaray listede Avrupa ve Güney Amerika'nın devlerini geride bıraktı. Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Boca Juniors, River Plate, Roma, İnter gibi takımları geçti.
Aslan'ın Facebook rakamı Kartal'ın toplamından fazla
Listede bulunan 3 Türk takımı arasında Galatasaraylılar sosyal medyada en aktif taraftar grubu. Sarı-kırmızılıların 26 milyonu aşkın takipçi sayısının 12 milyon 924 bin 356'sı Facebook'tan geliyor. Bu rakam Beşiktaş'ın tüm mecralarındaki takipçi sayısından (12 mlyon 324 bin 627) fazla.
EN ÇOK TAKİPÇİSİ OLAN KULÜPLER
RAKİPLERİ SOLLADI
Galatasaray'ın Türk takımları arasında lokomotifi çektiği listede ilk 30'a Fenerbahçe ve Beşiktaş da girdi. Sarı-lacivertliler 20 milyon 42 bin 987 takipçi ile 16. basamakta yer aldı. Beşiktaş ise 12 milyon 324 bin 927 takipçi ile 27. sırada kendine yer buldu. Galatasaray listede Avrupa ve Güney Amerika'nın devlerini geride bıraktı. Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Boca Juniors, River Plate, Roma, İnter gibi takımları geçti.
Aslan'ın Facebook rakamı Kartal'ın toplamından fazla
Listede bulunan 3 Türk takımı arasında Galatasaraylılar sosyal medyada en aktif taraftar grubu. Sarı-kırmızılıların 26 milyonu aşkın takipçi sayısının 12 milyon 924 bin 356'sı Facebook'tan geliyor. Bu rakam Beşiktaş'ın tüm mecralarındaki takipçi sayısından (12 mlyon 324 bin 627) fazla.
EN ÇOK TAKİPÇİSİ OLAN KULÜPLER
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 02:25
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Fatih Terim'den flaş açıklama
Toplam 4
Yorum
Yasama Bugüne kadar seni çok eleştirdim. Böyle çalışıp şampiyon olursak sana özür borcum olacak imparator.
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Balotelli kapışması
Toplam 17
Yorum
bjk bu riski almaya değer bi futbolcu.
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Fatih Terim'den flaş açıklama
Toplam 4
Yorum
enbuyukkartal ikinci sezon derken
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