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    09 Ocak 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    müjdesi

    Mariano müjdesi
    Galatasaray'a Mariano ve Garry Rodrigues'ten müjdeli haber... dün sabah takımdan ayrı çalışırken Brezilyalı oyuncunun güçlendirme antrenmanları sonrasında takıma katılacağı belirtildi. Rodrigues'in de sakatlığı geçtiği belirtilirken, Mariano ile görev verilmesi halinde Buca ile oynanacak kupa maçında forma giyebilecekleri Fatih Terim'e aktarıldı.
    1. 09 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:34
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