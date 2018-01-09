Mariano müjdesi
Galatasaray'a Mariano ve Garry Rodrigues'ten müjdeli haber... Mariano dün sabah takımdan ayrı çalışırken Brezilyalı oyuncunun güçlendirme antrenmanları sonrasında takıma katılacağı belirtildi. Rodrigues'in de sakatlığı geçtiği belirtilirken, Mariano ile görev verilmesi halinde Buca ile oynanacak kupa maçında forma giyebilecekleri Fatih Terim'e aktarıldı.
- 09 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 23:34
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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''Paramı almadan gitmem!''
Toplam 28
Yorum
bjkli Seviyorum bu adamı ya..ne yapsa yeridir bu transferi gerçekleştirenlere...
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"F.Bahçe'nin kapısından döndüm"
Toplam 2
Yorum
bjkli Tanrı nın sevgili kuluymuşsun. Kapıdan dönmüşün. Yat kalk dua et. Şükret...
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Şampiyon yapıp geleceğim
Toplam 5
Yorum
bjk Ne alıyor bu ya? Marketten ekmek filan mı.. Şampiyon olup gelecekmiş miş...
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