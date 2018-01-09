Celta Vigo'dan Emre Mor açıklaması
Celta Vigo'dan Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Emre Mor hakkında açıklama geldi.
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Celta Vigo'nun sportif direktörü Felipe Minambres, milli futbolcu Emre Mor'u transfer etmek isteyen bazı kulüplerin olduğunu belirterek, "Ancak bizim niyetimiz onun Celta'da önemli bir oyuncu olmasıdır." dedi.
Minambres, Emre Mor'un takımdaki geleceğiyle ilgili açıklamada bulundu.
Genç futbolcunun kendileri için önemli olduğunu belirten Minambres, "Şu anda her ne kadar hiçbiri bize doğrudan gelmese de ilgilenen kulüpler olduğunu biliyoruz. Belki temsilcileri aracılığıyla ilettiler bunu. Ancak bizim niyetimiz onun Celta'da önemli bir oyuncu olmasıdır." ifadelerini kullandı.
Emre Mor, Celta Vigo formasıyla ligde bir gol kaydetti.
- 09 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 02:05
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''Paramı almadan gitmem!''
Toplam 28
Yorum
bjkli Seviyorum bu adamı ya..ne yapsa yeridir bu transferi gerçekleştirenlere...
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"F.Bahçe'nin kapısından döndüm"
Toplam 2
Yorum
bjkli Tanrı nın sevgili kuluymuşsun. Kapıdan dönmüşün. Yat kalk dua et. Şükret...
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Şampiyon yapıp geleceğim
Toplam 5
Yorum
bjk Ne alıyor bu ya? Marketten ekmek filan mı.. Şampiyon olup gelecekmiş miş...
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