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    09 Ocak 2018, Salı
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    Aramız hiç iyi olmadı

    Aramız hiç iyi olmadı

    ’a giden De , ’dan şikayetçi

    Galatasaray'da forma şansı bulamayan ve gözden çıkarılan Nigel De Jong, takımlarından Mainz ile sözleşme imzaladı. Yeni takımıyla anlaşma yaptıktan sonra Alman basınına konuşan De Jong, 'dan ayrılık süreci ve İgor Tudor hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. De , "Galatasaray'da ile iyi bir ilişkim olmadı. Türkiye'de işler iyi gitmedi ama futbolla ilgili bir durum değil bu... Mainz'e geldim, çünkü yeniden şans bulabileceğim, performans gösterebileceğim bir yerdeydim. Buraya futbol oynamaya geldim" ifadelerini kullandı.
    1. 09 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:36
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