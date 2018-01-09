Aramız hiç iyi olmadı
Mainz’a giden De Jong, Tudor’dan şikayetçi
Galatasaray'da forma şansı bulamayan ve gözden çıkarılan Nigel De Jong, Almanya Bundesliga takımlarından Mainz ile sözleşme imzaladı. Yeni takımıyla anlaşma yaptıktan sonra Alman basınına konuşan De Jong, Galatasaray'dan ayrılık süreci ve İgor Tudor hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. De Jong, "Galatasaray'da Tudor ile iyi bir ilişkim olmadı. Türkiye'de işler iyi gitmedi ama futbolla ilgili bir durum değil bu... Mainz'e geldim, çünkü yeniden şans bulabileceğim, performans gösterebileceğim bir yerdeydim. Buraya futbol oynamaya geldim" ifadelerini kullandı.
- 09 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 23:36
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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''Paramı almadan gitmem!''
Toplam 28
Yorum
bjkli Seviyorum bu adamı ya..ne yapsa yeridir bu transferi gerçekleştirenlere...
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"F.Bahçe'nin kapısından döndüm"
Toplam 2
Yorum
bjkli Tanrı nın sevgili kuluymuşsun. Kapıdan dönmüşün. Yat kalk dua et. Şükret...
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Şampiyon yapıp geleceğim
Toplam 5
Yorum
bjk Ne alıyor bu ya? Marketten ekmek filan mı.. Şampiyon olup gelecekmiş miş...
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