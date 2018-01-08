Sneijder basına tanıtıldı
Katar'ın El-Gharafa takımına transfer olan Sneijder, "Çin'e veya ABD'ye gideceğim yönünde haberler vardı ama ben Katar'ı seçtim" dedi.
Katar'ın El-Gharafa takımı, 1,5 yıllığına kadrosuna kattığı Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder'i basına tanıttı.
Yeni takımında 10 numaralı formayı giyecek Sneijder, Katar'ın başkenti Doha'da basın toplantısı gerçekleştirdi.
El-Gharafa'ya tecrübelerini aktarmaya çalışacağını dile getiren Sneijder, "Katar'da spor gelişmiş durumda. Bu anlaşma çok hızlı gerçekleşti. Bazı arkadaşlarımla oturup konuştuk. Çin'e veya ABD'ye gideceğim yönünde haberler vardı ama ben Katar'ı seçtim." ifadelerini kullandı.
Katar'da forma giyecek olmaktan mutluluk duyduğunu belirten 33 yaşındaki orta saha oyuncusu, "18 aylık sözleşmem var. Katar'ı iyi biliyorum. Benim için iyi bir seçim. Ayrıca Katar'ın 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapması muhteşem." değerlendirmesinde bulundu.
Galatasaray'da 2013-2017 yıllarında forma giyen Sneijder, sezon başında transfer olduğu Fransa temsilcisi Nice'te sadece 5 lig maçında görev yapmıştı.
Katar'ın El-Gharafa takımı, 1,5 yıllığına kadrosuna kattığı Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder'i basına tanıttı. pic.twitter.com/yLuLoMk50t— Fotomaç (@fotomac) 8 Ocak 2018
- 08 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 22:00
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L. City'den Slimani açıklaması! Beşiktaş...
Toplam 2
Yorum
Duman Sturridge veya Abu nun tavsiyesi Toko Ekambi yi alabilsek süper olacak.Bize düz degil kivrak bir golcü lazim Negredo nun yanina
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Beşiktaş golcüsünü buldu! Anlaşma tamam...
Toplam 25
Yorum
Pence abubakar toko ekambi yi tavsiye etmisti.Youtube dan takip ettim eleman iyi görünüyor.Cok hareketli iki ayak da var, neden düsünmüyoruz
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Beşiktaş golcüsünü buldu! Anlaşma tamam...
Toplam 25
Yorum
satir baskan en iyi yapacagin transfer Sturridge olur.Bu sene gol atamiyoruz,Cenk de gitti.Simdi bize bu adam tarzinda bir forvet lazim.
Sneijder basına tanıtıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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