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    08 Ocak 2018, Pazartesi
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    basına tanıtıldı

    Sneijder basına tanıtıldı

    Katar'ın El-Gharafa takımına transfer olan , "Çin'e veya ABD'ye gideceğim yönünde haberler vardı ama ben Katar'ı seçtim" dedi.

    Katar'ın El-Gharafa takımı, 1,5 yıllığına kadrosuna kattığı Hollandalı futbolcu Wesley 'i basına tanıttı.

    Yeni takımında 10 numaralı formayı giyecek Sneijder, Katar'ın başkenti Doha'da basın toplantısı gerçekleştirdi.

    El-Gharafa'ya tecrübelerini aktarmaya çalışacağını dile getiren Sneijder, "Katar'da spor gelişmiş durumda. Bu anlaşma çok hızlı gerçekleşti. Bazı arkadaşlarımla oturup konuştuk. Çin'e veya ABD'ye gideceğim yönünde haberler vardı ama ben Katar'ı seçtim." ifadelerini kullandı.

    Katar'da forma giyecek olmaktan mutluluk duyduğunu belirten 33 yaşındaki orta saha oyuncusu, "18 aylık sözleşmem var. Katar'ı iyi biliyorum. Benim için iyi bir seçim. Ayrıca Katar'ın 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapması muhteşem." değerlendirmesinde bulundu.

    'da 2013-2017 yıllarında forma giyen Sneijder, sezon başında transfer olduğu Fransa temsilcisi Nice'te sadece 5 lig maçında görev yapmıştı.

    1. 08 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:00
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