Cengiz sarı, Özbek kırmızı
13-20 Ocak tarihlerinde yapılacak Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı'nda kullanılacak seçim listelerinde Dursun Özbek kırmızı, Mustafa Cengiz sarı renk ile temsil edilecek.
Toplantıda açıklamalarda bulunan İrfan Aktar, "29 Aralık'ta iki başkan adayımız seçime beraber katılacakları listeleri verdiler. Biz öncelikle sicil ve kıdem yönünden araştırmalar yaptık ve listeler kesinleşti. Seçime katılacak olan adayların olduğu basılı bir liste düzenliyoruz. Bu liste iki aday olduğu için sarı veya kırmızı olacak. Hayırlı olsun" diye konuştu.
Dursun Özbek'in yönetim kurulu listesinde bulunan isimler şöyle:
Asıl liste: "Özkan Olcay, Osman Kocaman, Nasuhi Sezgin, Mehmet Dedeoğlu, Can Topsakal, Ahmet Cebeci, İsmail Sarıkaya, Hasan Murat Atay, Ural Aküzüm ve Ali Yüce."
Yedek liste: "Mehmet Onultan, Cevat Genç, Burçin Aslan, Serdal Koç, Ozan Oral."
Mustafa Cengiz'in yönetim kurulu listesinde bulunan isimler ise şöyle:
Asıl liste: "Celal Açar, Ahmet Sabri Şenkal, Acar Baltaş, Nejat Güney, Okan Böke, Adil Araboğlu, Emre Erdoğan, Cenk Soyer, Hacı Hüseyin Toprak, Ahmet Ünal Çeviköz."
Yedek liste: "Mahmut Recevik, Mehmet Ömer Cansever, Dinç Üner, Erol Özmandıracı, Arif Badur."
- 08 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 18:26
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L. City'den Slimani açıklaması! Beşiktaş...
Toplam 2
Yorum
Duman Sturridge veya Abu nun tavsiyesi Toko Ekambi yi alabilsek süper olacak.Bize düz degil kivrak bir golcü lazim Negredo nun yanina
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Beşiktaş golcüsünü buldu! Anlaşma tamam...
Toplam 25
Yorum
Pence abubakar toko ekambi yi tavsiye etmisti.Youtube dan takip ettim eleman iyi görünüyor.Cok hareketli iki ayak da var, neden düsünmüyoruz
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Beşiktaş golcüsünü buldu! Anlaşma tamam...
Toplam 25
Yorum
satir baskan en iyi yapacagin transfer Sturridge olur.Bu sene gol atamiyoruz,Cenk de gitti.Simdi bize bu adam tarzinda bir forvet lazim.
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