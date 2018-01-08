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    08 Ocak 2018, Pazartesi
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    Emre Mor bombası! İlk görüşme yapıldı...

    Emre Mor bombası! İlk görüşme yapıldı...

    , forması giyen Emre Mor'u kiralamak istiyor. Sarı-kırmızılılar, yaptığı ilk görüşmeden olumlu yanıt aldı.

    Ntv Spor'un haberine göre; , forması giyen Emre Mor'u kiralamak için harekete geçti. Milli futbolcuyu ilk etapta 6 aylığına kadrosuna katmayı planlayan sarı-kırmızılılar, yaptığı ön görüşmeden olumlu yanıt aldı.

    İspanyol kulübü, Emre Mor'un uygun şartların oluşması halinde kiralanmasına sıcak bakıyor. Genç futbolcu ile de temasa geçen sarı kırmızılı kulüp, öncelikle Emre'yi yıl sonuna kadar kiralayıp daha sonra sezon bitiminde yeniden masaya oturmayı planlıyor.

    Teknik direktör 'in kadroda görmek istediği oyunculardan olan genç yıldız, anlaşma sağlanması halinde kampına katılabilir.

    Dortmund'dan Celta Vigo'ya bu sezon transfer olan Emre, 11 , 3 de İspanya Kupası olmak üzere toplam 14 karşılaşmada forma giyip 1 gol kaydetti.

    1. 08 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:42
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