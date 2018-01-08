Emre Mor bombası! İlk görüşme yapıldı...
Galatasaray, Celta Vigo forması giyen Emre Mor'u kiralamak istiyor. Sarı-kırmızılılar, yaptığı ilk görüşmeden olumlu yanıt aldı.
Ntv Spor'un haberine göre; Galatasaray, Celta Vigo forması giyen Emre Mor'u kiralamak için harekete geçti. Milli futbolcuyu ilk etapta 6 aylığına kadrosuna katmayı planlayan sarı-kırmızılılar, yaptığı ön görüşmeden olumlu yanıt aldı.
İspanyol kulübü, Emre Mor'un uygun şartların oluşması halinde kiralanmasına sıcak bakıyor. Genç futbolcu ile de temasa geçen sarı kırmızılı kulüp, öncelikle Emre'yi yıl sonuna kadar kiralayıp daha sonra sezon bitiminde yeniden masaya oturmayı planlıyor.
Teknik direktör Fatih Terim'in kadroda görmek istediği oyunculardan olan genç yıldız, anlaşma sağlanması halinde Antalya kampına katılabilir.
Dortmund'dan Celta Vigo'ya bu sezon transfer olan Emre, 11 La Liga, 3 de İspanya Kupası olmak üzere toplam 14 karşılaşmada forma giyip 1 gol kaydetti.
- 08 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 15:42
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Beşiktaş golcüsünü buldu! Anlaşma tamam...
Toplam 21
Yorum
Kartalım Sprintleri ağır. Yavaş kalıyor. Tam olarak aradığımız yırtıcı forvet değil. Son vuruşları iyi olsada bizim için yetersiz. Umarım doğru değil
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Gökdeniz Karadeniz heyecanı!
Toplam 2
Yorum
hahaha 40 yaşında döner artık tatile :D :D :D
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De Jong ilk kez konuştu: "Tudor..."
Toplam 2
Yorum
Aslan TUDORU BAHANE YAPMA KOSAMIYORDUN MAINZ'E GECMIS OLSUN
Emre Mor bombası! İlk görüşme yapıldı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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