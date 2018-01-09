Patlama bekliyor

Ryan Donk'un transferi Terim'e takıldı. Tecrübeli hoca, Donk'a şans vermek istediğini ve potansiyeli olan bir futbolcu olduğunu belirtip Hollandalı oyuncuya gelen tekliflere şu anda set çekti. Donk'tan ciddi bir çıkış bekleyen Terim, oyuncusuna da bunu iletti.