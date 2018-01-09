Patlama bekliyor
Ryan Donk'un transferi Terim'e takıldı. Tecrübeli hoca, Donk'a şans vermek istediğini ve potansiyeli olan bir futbolcu olduğunu belirtip Hollandalı oyuncuya gelen tekliflere şu anda set çekti. Donk'tan ciddi bir çıkış bekleyen Terim, oyuncusuna da bunu iletti.
- 09 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 23:44
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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''Paramı almadan gitmem!''
Toplam 28
Yorum
bjkli Seviyorum bu adamı ya..ne yapsa yeridir bu transferi gerçekleştirenlere...
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"F.Bahçe'nin kapısından döndüm"
Toplam 2
Yorum
bjkli Tanrı nın sevgili kuluymuşsun. Kapıdan dönmüşün. Yat kalk dua et. Şükret...
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Şampiyon yapıp geleceğim
Toplam 5
Yorum
bjk Ne alıyor bu ya? Marketten ekmek filan mı.. Şampiyon olup gelecekmiş miş...
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