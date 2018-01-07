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    07 Ocak 2018, Pazar
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    Wess’in maaşı belli oldu

    Wess’in maaşı belli oldu
    Wesley , teknik direktörlüğe Bülent Uygun'un getirildiği Al Gharafa'ya transfer olmuştu. Hollandalı oyuncunun Katar ekibinden kazanacağı rakam da netleşti. Buna göre Sneijder'in 1.5 yıl için 3 milyon 750 bin euro ücret alacağı bildirildi.
    1. 07 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:46
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