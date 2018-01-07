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    07 Ocak 2018, Pazar
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    Gözler ’de

    Gözler Chelsea’de
    Transfere kaynak arayan Galatasaray, Chelsea ile Porto arasındaki Alex Telles görüşmelerini de yakından takip ediyor. , Telles için 25 milyon euro öderse Galatasaray'dan bu transferden yüzde 10 pay alacak. Telles'i 8.5 milyon euro'ya Porto'ya satan Galatasaray, transfer gerçekleşirse 1.7 milyon euro daha kasasına koyacak. Görüşmelerin her an imza ile sonuçlanabileceği belirtildi
    1. 07 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:27
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