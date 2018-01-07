Özbek'in 3 sıkıntısı

Özbek, UEFA ile mali anlaşma yapmaya hazırlanırken Finansal Kontrol Kuruluşu'nun üzerinde durduğu 3 kalemle ilgili çalışmalar yüzünden sıkıntılı bir süreç yaşayacak. İlk kalem UEFA'nın üzerinde ivedilikle durduğu kulüplerin şahıslara olan borçları. Son dönemde 30 milyon euro'luk alacağının bir kısmını alan Özbek, Ocak'ta yeniden 20 milyon euro'luk kasa kolaylığı sağlayacak. Ama şahıslara borç istemeyen UEFA, "Ya tüm alacaklarını kulübe hibe et, ya da tahsil et" diyecek. 2. önemli kalem vergi borcu. Vergi affından sonra kulübün borcu makul seviyelere geriledi. Son kalem ise bazı menajerler ve eski dönemde forma giyen futbolculara olan borçlar. Bu konularda hazırlık yapan Özbek anlaşmaları yapmaya çalışacak.