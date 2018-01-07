;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Ocak 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Seçime beklerim

    Seçime beklerim

    Divan Kurulu’nda açklama yapan 20 Ocak’taki başkanlık seçiminin güzel geçeceğini söyleyerek “G.Saray’a faydalı bir yönetim seçileceğinden kuşkum yok” dedi

    Galatasaray Divan Kurulu Olağanüstü Toplantısı dün gerçekleşitirilirken, sonrasında başkan Dursun Özbek, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Divan kurulunun sarı- kırmızılı kulübün önemli kurumlarından biri olduğunu belirten Özbek, "Divan kuruluna üye olmaya 166 kişi hak kazandı. Yeni katılan üyelerin hayırlısı olmasını diliyorum" dedi. Seçim hazırlıklarının bayram havasında geçtiğini vurgulayan başkan, "Çünkü G.Saray'ın en yüksek organı olan genel kurul bir araya gelir. Ben bütün genel kurul üyelerini seçime davet ediyorum. Dolayısıyla 2018 yılı da bu açıdan önemli olacak" değerlendirmesinde bulundu.

    Transferde gereken yapılır
    Özbek, seçimin güzel geçeceğini ümit ettiğini söyleyerek "Galatasaray'ın yelpazesi çok geniş. Galatasaray'a faydalı bir yönetimin seçileceğinden kuşkum yok" dedi. Transfer ve takımdaki kontenjan sayısı konusunun teknik kadronun işi olduğunu da sözlerine ekleyen kulübün bir numarası, "Florya'da bu konu hakkında çalışmalar devam ediyor. Gerekeni yapacaklardır" diye konuştu.

    2. yarı daha kuvvetli olacağız
    Özbek, futbol takımının bugün başlayacak Antalya kampının hatırlatılması üzerine "İyi bir kamp süreci geçireceğiz. 1 hazırlık maçımız olacak. İkinci yarıda daha kuvvetli daha başarılı bir G.Saray bulacağız" dedi.

    Başarılarla dolu geçsin
    Özbek, 2018 yılının Türk spor camiasına hayırlı geçmesi temennisinde bulunup, "Galatasaray'ın da başarılar dolu geçirmesini diliyorum" dedi.



    1. 07 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:49
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Seçime beklerim haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN