Seçime beklerim
Divan Kurulu’nda açklama yapan Dursun Özbek 20 Ocak’taki başkanlık seçiminin güzel geçeceğini söyleyerek “G.Saray’a faydalı bir yönetim seçileceğinden kuşkum yok” dedi
Transferde gereken yapılır
Özbek, seçimin güzel geçeceğini ümit ettiğini söyleyerek "Galatasaray'ın yelpazesi çok geniş. Galatasaray'a faydalı bir yönetimin seçileceğinden kuşkum yok" dedi. Transfer ve takımdaki kontenjan sayısı konusunun teknik kadronun işi olduğunu da sözlerine ekleyen kulübün bir numarası, "Florya'da bu konu hakkında çalışmalar devam ediyor. Gerekeni yapacaklardır" diye konuştu.
2. yarı daha kuvvetli olacağız
Özbek, futbol takımının bugün başlayacak Antalya kampının hatırlatılması üzerine "İyi bir kamp süreci geçireceğiz. 1 hazırlık maçımız olacak. İkinci yarıda daha kuvvetli daha başarılı bir G.Saray bulacağız" dedi.
Başarılarla dolu geçsin
Özbek, 2018 yılının Türk spor camiasına hayırlı geçmesi temennisinde bulunup, "Galatasaray'ın da başarılar dolu geçirmesini diliyorum" dedi.
- 07 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 22:49
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Yorum
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p.yüksel Terim Terim dediniz alin basiniza calin iki haftadir takim yatiyor .dünyanin parasini aldi olmasa tazminati gider tas ati kolumu yoruldu
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Diyeceğim bu!
Toplam 4
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mmm takım bitikkk
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