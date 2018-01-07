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    07 Ocak 2018, Pazar
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    Latovlevici ’ta

    Latovlevici Sivas’ta
    Galatasaray'ın gözden çıkardığı Latovlevici, Demir Grup Sivasspor ile anlaştı. Teknik Direktör Samet Aybaba'nın kadrosunda görmek istediği oyuncu ile yapılan görüşmelerde her konuda anlaşmaya varıldığı ifade edildi. Transferin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor. De Jong'un ardından Latovlevici de ayrılırken böylece yeni transfer için kontenjan açmış oldu.
    1. 07 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:28
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