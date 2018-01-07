Pogba sürprizi
SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
Sarı-kırmızılı yönetimin, henüz Pogba ile ilgili resmi bir girişimde bulunmadığı fakat Florentin Pogba hakkında araştırma yaptığı öne sürüldü. Stoper mevkinde görev yapan tecrübeli futbolcunun, aynı zamanda sol bek olarak da oynayabilmesinin Galatasaray'ın ilgisini fazlasıyla çektiği ifade edildi. Ayrıca Pogba'nın sözleşmesinin bu sezon sonunda bitecek olması ve maliyetinin düşük olmasının da Galatasaray'ı harekete geçirmeye yettiği bilgisi verildi.
Liderlik yapar (Mini yorum: Efe Uysal)
Florentin Pogba St.Etienne'nin en önemli oyuncularından. Bu sezon takım çok kötü gittiği için savunma oyuncuları iyi görünmüyor ama Pogba daha önceki 3 sezon çok önemli performanslar ortaya koydu. Takımın ligin az gol yiyen ekiplerinden biri olmasında rolü büyüktü. UEFA Avrupa Ligi maçlarında savunmanın en güvenilir isimlerindendi. Soğukkanlı yapısı ve lider özelliği ile takımı çok önemli deplasmanlarda bile ayakta tuttu. Buna rağmen kariyerinde tek kırmızı kart görmedi.
- 07 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 02:25
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Yorum
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Toplam 12
Yorum
p.yüksel Terim Terim dediniz alin basiniza calin iki haftadir takim yatiyor .dünyanin parasini aldi olmasa tazminati gider tas ati kolumu yoruldu
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Diyeceğim bu!
Toplam 4
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mmm takım bitikkk
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