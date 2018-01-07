;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Ocak 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Pogba sürprizi

    Pogba sürprizi
    'da transfer rotası bir anda Fransa'ya döndü. Sarıkırmızılı yönetimin, St Etienne'de forma giyen 'nın ağabeyi Florentin Pogba ile ilgilendiği iddia edildi. Fransız basını, St. Etienne, bu sezon sadece 5 maçta forma giyen ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Florentin Pogba'yı satmak istediğini yazarken 27 yaşındaki savunma oyuncusunun gidebileceği takımlar arasında Marsilya, Bordeaux ve Galatasaray gösterildi.

    SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
    Sarı-kırmızılı yönetimin, henüz Pogba ile ilgili resmi bir girişimde bulunmadığı fakat Florentin Pogba hakkında araştırma yaptığı öne sürüldü. Stoper mevkinde görev yapan tecrübeli futbolcunun, aynı zamanda sol bek olarak da oynayabilmesinin Galatasaray'ın ilgisini fazlasıyla çektiği ifade edildi. Ayrıca Pogba'nın sözleşmesinin bu sezon sonunda bitecek olması ve maliyetinin düşük olmasının da Galatasaray'ı harekete geçirmeye yettiği bilgisi verildi.

    Liderlik yapar (Mini yorum: Efe Uysal)
    Florentin Pogba St.Etienne'nin en önemli oyuncularından. Bu sezon takım çok kötü gittiği için savunma oyuncuları iyi görünmüyor ama Pogba daha önceki 3 sezon çok önemli performanslar ortaya koydu. Takımın ligin az gol yiyen ekiplerinden biri olmasında rolü büyüktü. UEFA Avrupa Ligi maçlarında savunmanın en güvenilir isimlerindendi. Soğukkanlı yapısı ve lider özelliği ile takımı çok önemli deplasmanlarda bile ayakta tuttu. Buna rağmen kariyerinde tek kırmızı kart görmedi.

    1. 07 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 02:25
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Pogba sürprizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN