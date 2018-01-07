Bruma’yı geri istiyor
Bild, Fatih Terim’in eski oyuncusuyla ilgilendiğini yazdı
Yetersiz buldu
Fatih Terim, önerilen sol bek adaylarından Luca Antonelli'ye onay verdi. Menajerlerin, Galatasaray'a teklif ettiği Milan forması giyen 30 yaşındaki sol bek, performansı yetersiz görüldüğü için teknik ekip tarafından gündemden çıkarıldı.
- 07 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 02:23
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‘Come to Beşiktaş’a rakip çıktı
Toplam 32
Yorum
hakan temur fatih Terim türk futbolununaziz yıldırımıdır
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Cimbom'un yeni forveti İstanbul'a geldi!
Toplam 12
Yorum
p.yüksel Terim Terim dediniz alin basiniza calin iki haftadir takim yatiyor .dünyanin parasini aldi olmasa tazminati gider tas ati kolumu yoruldu
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Diyeceğim bu!
Toplam 4
Yorum
mmm takım bitikkk
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