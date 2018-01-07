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    07 Ocak 2018, Pazar
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    Bruma’yı geri istiyor

    Bruma’yı geri istiyor

    Bild, ’in eski oyuncusuyla ilgilendiğini yazdı

    ile Armindo Bruma'nın yolları yeniden kesişti. 'in döneminde transfer edilen ve geçen sezon sonunda Leipzig'e satılan başarılı oyuncu, yeniden sarı-kırmızılı takım ile anılıyor. İddiayı Almanya'nın ünlü gazetesi Bild de sayfalarına taşırken, "Galatasaray'ın yeni hocası Terim, Bruma'yı geri istiyor" diye yazıldı. Alman takımın henüz resmi teklif almadığı ama bu yönde temasların olduğu belirtilirken transferin gerçekleşmesinin iki taraf için de uygun olacağı dile getirildi. Cimbom, Bruma'yı 12.5 milyon euro'ya satmıştı

    Yetersiz buldu
    Fatih Terim, önerilen sol bek adaylarından Luca Antonelli'ye onay verdi. Menajerlerin, Galatasaray'a teklif ettiği Milan forması giyen 30 yaşındaki sol bek, performansı yetersiz görüldüğü için teknik ekip tarafından gündemden çıkarıldı.

    1. 07 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 02:23
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