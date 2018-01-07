'G.Saray, Asamoah için 2 milyon önerdi'
A Spor muhabiri Emre Kaplan, Galatasaray'ın transferi gündemi hakkında bilgiler verdi, Sarı-kırmızılı takımın Kwadwo Asamoah için 2 milyon euro önerdiğini söyledi.
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