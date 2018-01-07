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    07 Ocak 2018, Pazar
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    Üstünel ve Elmas beratlarını aldı

    Üstünel ve Elmas beratlarını aldı
    Divan Kurulu toplantısında kulüp üyeliğinde 25 yılını doldurarak divan üyeliğine hak kazanan 166 üyeye beratları takdim edildi. 'ın eski yöneticilerinden Haldun Üstünel ve Burak Elmas da divan beratı alanlar arasında bulundu. Ayrıca, 2017 yılında uluslararası organizasyonlarda ve Türkiye Şampiyonalarında başarılı olan sporcular ile antrenörlere ve şube yöneticilerine de divan başarı beratı verildi. Sporculara beratlarını, başkan Dursun Özbek ve başkan yardımcısı Nasuhi Sezgin takdim etti. Öte yandan Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar, divan kurulu üye sayısının 2322'ye yükseldiğini açıkladı.
    1. 07 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:51
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