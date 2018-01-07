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    07 Ocak 2018, Pazar
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    Balta’ya lisans çıkıyor

    Balta’ya lisans çıkıyor
    Teknik direktör Fatih Terim, sezon başında kadro dışı bırakıldığı için lisans çıkartılmayan 'yı yeniden takıma katacak. Terim, yerli oyuncu kontenjanı dolu olduğu için genç oyunculardan birinin yerine Hakan'ın yazılmasını istedi.
    1. 07 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:43
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