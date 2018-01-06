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    06 Ocak 2018, Cumartesi
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    Galatasaraylı eski futbolcu dönerci açtı

    Galatasaraylı eski futbolcu Lukas Podolski dönerci açtı

    Galatasaraylı eski futbolcu , Almanya'nın Köln kentinde Mangal Restorant sahipleri Metin Dag ve Salih Dag ile birlikte dönerci açtı.

    Bu sezon Japonya'da top koşturan Kölnlü futbolcunun dönerci açmasına Alman basını ve sevenleri büyük ilgi gösterdi. Açılıştan önce basın toplantısı düzenleyen Lucas Podolski ve Metin Dag şubelerinde üretilen dönerin lezzetli ve sağlıklı olduğunu dile getirdi.

    Podolski kendisinin 5 yıldızlı restorantlar açmayacağını, yapısı itibarıyla bu şekilde halka daha yakın olan dönerci veya dondurma dükkanı açmakla zevkli bir iş yaptığını belirtti. Podolski "Metin'i tanıyorum onun restoranına da burada olduğum zamanlar gidiyordum. Buradaki konuşmalarımızdan bu şekilde bir plan ortaya çıktı. Burada satışa sunduğumuz döner sağlıklı, ben de döneri çok seviyorum" dedi.
    Mangal Restoran sahibi ve 'nin ortağı Metin Dag ise, "Lukas ile birlikte böyle bir iş yaptığımız için sevinçliyiz, elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz, en iyiden daha iyi olacağız" dedi.



    Podolski, ardından döner bıçağını eline alarak döner kesti.
    1. 06 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:31
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