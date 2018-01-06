Galatasaraylı eski futbolcu Lukas Podolski dönerci açtı
Galatasaraylı eski futbolcu Lukas Podolski, Almanya'nın Köln kentinde Mangal Restorant sahipleri Metin Dag ve Salih Dag ile birlikte dönerci açtı.
Podolski kendisinin 5 yıldızlı restorantlar açmayacağını, yapısı itibarıyla bu şekilde halka daha yakın olan dönerci veya dondurma dükkanı açmakla zevkli bir iş yaptığını belirtti. Podolski "Metin'i tanıyorum onun restoranına da burada olduğum zamanlar gidiyordum. Buradaki konuşmalarımızdan bu şekilde bir plan ortaya çıktı. Burada satışa sunduğumuz döner sağlıklı, ben de döneri çok seviyorum" dedi.
Mangal Restoran sahibi ve Lukas Podolski'nin ortağı Metin Dag ise, "Lukas ile birlikte böyle bir iş yaptığımız için sevinçliyiz, elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz, en iyiden daha iyi olacağız" dedi.
Podolski, ardından döner bıçağını eline alarak döner kesti.
- 06 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 19:31
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Konoplyanka bombası!
Toplam 5
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Recep Tayyıp ERDOGAN REIS Kesınlıkle alınması gereken transferlerden bır tanesı Konoplyanka ve belhandanın yerınede shaktardan BERNARD Bu ısımler kesınlıkle alınmalı.
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Bongonda Çizme’ye
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pulat büyük bir yıldız olacak ve bizim akılsız yöneticiler kafayı duvarlara vuracaklar. yazık çok yazık.
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Cenk Tosun, Beşiktaş taraftarına veda etti!
Toplam 2
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Helal olsun HAKKIMIZ SANA HELAL OLSUN CENK'İMİZ. HER ZAMAN KALBİMİZDESİN.
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