G.Saray’da yeni divan kurulu üyeleri beratlarını aldı
Galatasaray Divan Kurulu’na üyelik hakkı kazanan 166 üyeye beratları takdim edildi. Berat alanlar kişiler arasında eski yöneticilerden Haldun Üstünel ve Burak Elmas gibi isimler de bulunuyordu.
Yönetim Kurulu'nun 12 Aralık 2017 tarih ve 058-C sayılı kararı ile Divan Kurulu üyeliğine hak kazanmış 166 üyeye Divan Kurulu beratları takdim edildi. Berat alanlar kişiler arasında eski yöneticilerden Haldun Üstünel ve Burak Elmas gibi isimler de vardı.
Toplantıda ayrıca 2017 yılında uluslararası ve Türkiye şampiyonalarında başarı kazanmış olan Galatasaraylı sporculara, antrenör ve yöneticilerine Divan Başkanı İrfan Aktar, Başkan Dursun Özbek eski başkanlardan Faruk Süren, Başkan Yardımcısı Nasuhi Sezgin tarafından Divan Başarı Beratı verildi.
- 06 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 13:55
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Sola Ramirez!
Toplam 1
Yorum
yavuz bu yönetim iyi bir topcu alamaz gene vanpörsügibi işe yaramaz biri alır yattarak parası alır gider insan biray önceden bulur şimdi alır .
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Cenk Tosun resmen Everton'da
Toplam 8
Yorum
Selo Bir fb olarak tosun paşaya başarılar diliyorum düzgün adam taraftarı germeyen...
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Diyeceğim bu!
Toplam 1
Yorum
Geleceği söndürmeyin Aykut hoca insan kazandırma peşinde değil sadece günü kurtarmaya çalışıyor bu gençlere yazık sahip çıkın ozan tufan gelecekte yıldız olacak
G.Saray’da yeni divan kurulu üyeleri beratlarını aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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