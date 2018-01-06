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    06 Ocak 2018, Cumartesi
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    G.Saray’da yeni üyeleri beratlarını aldı

    G.Saray’da yeni <a href="/index/divan-kurulu?id=07f79e35-8ef1-4014-b105-c0a8c8926c3a" class="" rel="tag">divan kurulu</a> üyeleri beratlarını aldı

    ’na üyelik hakkı kazanan 166 üyeye beratları takdim edildi. Berat alanlar kişiler arasında eski yöneticilerden Haldun Üstünel ve Burak Elmas gibi isimler de bulunuyordu.

    Olağanüstü Toplantısı, Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda Başkan Dursun Özbek'in de katılımıyla gerçekleşti. Toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı ve gündemdeki maddelerin okunmasıyla devam etti. İlk olarak Başkanı İrfan Aktar, divan kurulunun kuruluşu, işlevi ve çalışma esasları hakkında yeni divan üyelerine bilgi sundu. İrfan Aktar, yeni üyelerle birlikte divan kurulu üye sayısının 2322'ye çıktığını açıkladı. Aktar ayrıca kulübün kayda açık üye sayısının ise 9663 olduğunu belirtti.

    Yönetim Kurulu'nun 12 Aralık 2017 tarih ve 058-C sayılı kararı ile Divan Kurulu üyeliğine hak kazanmış 166 üyeye Divan Kurulu beratları takdim edildi. Berat alanlar kişiler arasında eski yöneticilerden Haldun Üstünel ve Burak Elmas gibi isimler de vardı.



    Toplantıda ayrıca 2017 yılında uluslararası ve Türkiye şampiyonalarında başarı kazanmış olan Galatasaraylı sporculara, antrenör ve yöneticilerine Divan Başkanı İrfan Aktar, Başkan Dursun Özbek eski başkanlardan Faruk Süren, Başkan Yardımcısı Nasuhi Sezgin tarafından Divan Başarı Beratı verildi.

    1. 06 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 13:55
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