Evra’dan transfer iması

Galatasaray'ın sol bek transferi için listesinde bulunan Patrice Evra, sosyal medya üzerinden yeni takımının yakında belli olacağını ima etti. İnstagram'da hikayesine video koyan Evra, ayakkabılarının rengini d eğişeceğini söyledi ve "Bir şeyi değiştirmem gerek. Bu renk geride kaldı, yeni renk yakında gelecek. Bu oyunu seviyorum" ifadelerini kullandı