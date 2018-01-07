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    07 Ocak 2018, Pazar
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    Evra’dan transfer iması

    Evra’dan transfer iması
    Galatasaray'ın sol bek transferi için listesinde bulunan Patrice Evra, sosyal medya üzerinden yeni takımının yakında belli olacağını ima etti. İnstagram'da hikayesine video koyan Evra, ayakkabılarının rengini d eğişeceğini söyledi ve "Bir şeyi değiştirmem gerek. Bu renk geride kaldı, yeni renk yakında gelecek. Bu oyunu seviyorum" ifadelerini kullandı
    1. 07 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:14
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