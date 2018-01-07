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    07 Ocak 2018, Pazar
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    : Göreceğiz

    <a href="/index/elmander?id=f09825b6-2f15-494c-bd6d-79845d12309b" class="" rel="tag">Elmander</a>: Göreceğiz
    Futbola veda eden , 'la ilgili konuştu. 36 yaşındaki yıldızın, 'in yardımcısı olacağı yönünde çıkan haberlerin sorulması üzerine, "Bu konu hakkında yorum yapmayacağım. İleride neler olacağını göreceğiz" dedi. 'in, Şahin, Şaş, Davala, Taffarel ve Ateş'in ardından 'i de kadrosuna katması bekleniyor.
    1. 07 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:31
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