Flaş iddia! Hagi...

Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi! Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis'in Galatasaray forması giymeye yakın olduğu ileri sürüldü. Sky Italia'da yer alan habere göre; Galatasaray, Ianis Hagi için Fiorentina'ya teklif götürdü.

FIORENTINA SATMAK İSTİYOR

Haberde; Fiorentina'nın Watford'dan Etienne Capoue'yi kadrosuna katmak istediği ve bu transfer sebebiyle Ianis Hagi ile yolları ayırmaya sıcak baktığı belirtildi.

Etienne Capoue'nin 2 milyon euroluk maaşının sorun olduğu ve bu problemi Ianis Hagi'nin Galatasaray'a gidişiyle çözülebileceği vurgulandı.





''BAŞKA TAKIMA GİDEBİLİR''

Oğlu Ianis'in başka bir takıma gidebileceğini söyleyen Gheorghe Hagi, "Çok sıkı çalışıyor ama oynama şansı bulamıyor. Futbol oynamak için başka bir yere gidebilir. Fiorentina ile konuştuk ve bir çözüm bulmaya çalışacağız. Oynamaya oynamaya ritmini kaybetti. Üzgünüm ama gerçek bu" açıklamasını yapmıştı.

Babası gibi 10 numara pozisyonunda oynayan 19 yaşındaki Hagi, bu sezon Serie A'da hiçbir maçta forma giyemedi.





