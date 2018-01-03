 Teklif gelirse konuşuruz – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Ocak 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Teklif gelirse konuşuruz

    Teklif gelirse konuşuruz
    , Ndiaye için gelen bir teklif olmadığını açıkladı. Sarı-kırmızılı yöneticiler, "Eğer teklif gelirse o zaman Fatih hoca ile konuşup oturur, düşünürüz" ifadesini kullandı. Ligin ilk yarısında başarılı bir performans ortaya koyan Senegalli yıldızı, bir Çin kulübünün istediği iddia edilmişti.
    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:18
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Teklif gelirse konuşuruz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN