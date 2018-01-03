 Galatasaray'a 30 milyon Euro'luk sol bek – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    'a 30 milyon Euro'luk sol bek

    Galatasaray'a 30 milyon Euro'luk sol bek

    Fulham'dan Sessegnon’u isteyen bu oyuncuyu alması halinde ’i kiraya gönderecek. İlk aday Terim’li sarı-kırmızılı ekip

    Transfere hızlı bir başlangıç daha yapmaya hazırlanan Galatasaray'da ana gündem maddesi sol bek... Asamoah başta birçok aday konuşulurken İspanya'dan yeni bir iddia geldi. Onda Cero radyosu Real Madrid'in Fulham'da forma giyen İngiliz U19 milli takımının sol beki Ryan Sessegnon'u istediğini duyurdu. Bu transferin gerçekleşmesi durumunda İspanyol ekibinin sezon başında 30 milyon euro'ya Atletico Madrid'den aldığı Theo Hernandez'i kiraya göndereceğini iddia etti. 20 yaşındaki sol bek için Zinedine Zidane'ın önünde ilk seçeneğin olduğu belirtilirken Zidane'nin Terim'li sarı-kırmızılı ekibe sıcak baktığı vurgulandı. Daha önce 'den Rodriguez'i alan Galatasaray'ın bu kez de Hernandez için yeniden doğuş için ideal bir rota olabileceği ifade edildi. Genç futbolcu bu sezon La Liga'da sadece 5 karşılaşmada formla giyerken 299 dakika sahada kalabildi.
    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:18
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