 Sonra Tudor ne der! – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    Sonra ne der!

    Sonra Tudor ne der!
    'a transfer gerek var mı? Transfer değildi ki sorun? Sıkıntı eldeki malzemenin iyi ve verimli kullanılamamasıydı. Galatasaray'ın futbolcularını yönetemiyordu. İşte bu yüzden Terim gelmedi mi? Onunla beraber bir ruh da geldi. Messi de gelse, Ronaldo da gelse üstüne Neymar da gelse Tudor kalsa bir şey değişmezdi. Şimdi elde malzeme var ve bu malzemeyi iyi kullanacak bir usta da olduğuna göre "transfer şart" demek biraz komikçe bir duruma sebep olur. Sonra Tudor demez mi; "Bakın sorun ben değilmişim. Ben eldeki kadroyu zirvede bıraktım" diye? Der hem de fazlasını der, herkes der. Ben bile derim!

    Mini yorum: Ertem Şener
    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:13
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