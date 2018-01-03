 Gomis'i geri alalım! – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    'i geri alalım!

    Gomis'i geri alalım!

    ’daki başarılı performansını ’a taşıyan , 14 golle ligin en çok gol atan 3 futbolcusundan biri olmayı başardı. Fransız golcü ayrıca 4 de asist yaptı.

    Marsilya'da tam bir Bafetimbi Gomis şaşkınlığı yaşanıyor... Kaptanları yerine Mitroglou'yu kadrosuna katan yönetim, büyük bir hata yaptığını anladı. Marsilya'da hedef şimdi Mitroglou ile bir an önce yolları ayırıp yerine gol atabilen forvet oyuncusu transfer etmek. Taraftarların gönlünde yatan ise Gomis. Marsilya'nın taraftarları arasında yapılan anketlerde 'in ismi "Kimi forvette isterseniz?" anketlerinde hep ilk sırada çıkıyor. Yöneticiler, Gomis'in dönmesinin imkansız olduğu yönünde açıklamalar yapsalar da taraftarın baskısı sürüyor.
    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:15
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