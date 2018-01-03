Avrupa'da Türk gecesi
Basketbol takımlarımız, bugün zorlu sınavlara çıkacak. Günün maçı ise Sinan Erdem’de G.Saray ile Daçka arasında oynanacak
Türk takımları, bugün Avrupa kupalarında birbirinden zorlu karşılaşmalara çıkacak. Kadınlar ve erkeklerde zirveyi hedefleyen temsilcilerimiz, farklı kulvarlarda sahneye çıkacak. Günün en önemli maçı ise Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. İki temsilcimiz Galatasaray Odeabank ile Darüşşafa, EuroCup son 16 turunda karşılaşacak. Saat 20.15'te başlayacak mücadele tivibuspor'dan yayınlanacak. Kadınlar Euroleague'de ise 3 ekibimiz önemli maçlar oynayacak. A Grubu'nda Galatasaray, 19.30'da başlayacak müsabakada Fransız Bourges'ı ağırlayacak.
F.BAHÇE FRANSA'DA
B Grubu'nda da ilk maçtı Yakın Doğu Üniversitesi, Rus Ekateringburg'a konuk olacak. Bu karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Günün son maçında ise Fenerbahçe, 22.00'de Fransa deplasmanına çıkacak ve BLMA ile karşılaşacak.
- 03 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:25
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