 Başkan Özbek ile görüşecek – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    Başkan Özbek ile görüşecek

    Başkan Özbek ile görüşecek
    Fatih Terim'in tüm scout ekibi ve yöneticilerle bir araya gelip transfer çalışmaları hakkında da bilgiler alacak. Terim'in daha sonra Başkan Dursun Özbek ile de buluşarak özel bir toplantı yapması bekleniyor. Yapacakları toplantıda 1 numaralı gündem maddesi transfer olacak.
    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:38
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