Başkan Özbek ile görüşecek

Fatih Terim'in tüm scout ekibi ve yöneticilerle bir araya gelip transfer çalışmaları hakkında da bilgiler alacak. Terim'in daha sonra Başkan Dursun Özbek ile de buluşarak özel bir toplantı yapması bekleniyor. Yapacakları toplantıda 1 numaralı gündem maddesi transfer olacak.