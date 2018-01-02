 Taffarel müjdesi – Fotomaç – 02 Ocak 2018 ;
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    02 Ocak 2018, Salı
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    Taffarel müjdesi

    Taffarel müjdesi
    'in yeniden ekibinde görmek istediği 'den güzel haber... Cimbom, Brezilyalı kaleci antrenörü ile el sıkıştı. Terim'in çağrısına kayıtsız kalmayan Taffarel, devre arası kampı öncesi 'ye gelerek sarı-kırmızılı ekiple sözleşme imzalayacak ve teknik ekibe dahil olacak. Taffarel, Fatih Terim'in üçüncü döneminde deneyimli teknik adamla birlikte çalışmıştı.
    1. 02 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:27
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