 Varsa yoksa Bruma! – Fotomaç – 01 Ocak 2018 ;
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    01 Ocak 2018, Pazartesi
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    Varsa yoksa !

    Varsa yoksa Bruma!
    ASLAN'ın hocası 'in ikinci yarıda kadrosunda görmek istediği isimlerden birinin de olduğu öğrenildi. Sezon başında Alman ekibi Leipzig'e satılan 23 yaşındaki oyuncu için girişimde bulunulmasını isteyen Terim'in, yönetime de bu konuda rapor verdiği belirtildi. Tecrübeli hocanın, başkan 'le yaptığı görüşmede, "Kiralık olarak getirebilirsek iyi olur" dediği iddia edildi.

    1. 01 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 20:40
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