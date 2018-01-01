 De Jong Antalya'da – Fotomaç – 01 Ocak 2018 ;
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    01 Ocak 2018, Pazartesi
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    De Jong 'da

    De Jong Antalya'da
    tarafından kadro dışı bırakılan 'a son bir şans vermeye hazırlanıyor. De Jong'a 7 Ocak'ta 'da başlayacak devre arası kampı için davet gitti. A Takım'la idmanlara çıkacak Hollandalı ön libero Terim'in gözüne girmeye çalışacak. Sarı-kırmızılı kulüpte yabancı kontenjanı dolu olduğu için De Jong'a lisans çıkarılmamıştı.
    1. 01 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 07:15
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