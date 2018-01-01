Şok gerçek! Belhanda transferinin perde arkası
Toplam maliyeti 23 milyon Euro’yu bulan Faslı orta sahanın transferinde, 1.2 milyon Euro’luk komisyonun yarısının ağabeyine gittiği ortaya çıktı
Eski teknik direktör İgor Tudor'un kaprisleri yüzünden Sneijder'in sözleşmesini fesheden Galatasaray, yerine 4 sene içinde 100 milyon TL ödemeyi göze alarak Younes Belhanda'yı transfer etti. WesleySneijder'in 10 numarasını Faslı yıldıza teslim eden sarı-kırmızılılar, Dinamo Kiev'e 8 milyon Euro bonservis ücreti verirken, oyuncu ile sezon başına 3 milyon 350 bin Euro garanti paradan 4 yıllık sözleşme imzaladı.
KOMİSYONU İKİ MENAJERLE PAYLAŞTI
Sabah, Galatasaray kulüp tarihinin en pahalı transferlerinden biri olan Belhanda ile ilgili önemli bir detaya ulaştı. Bonservis, yıllık ücret ve maç başlarıyla birlikte toplam maliyeti 23 milyon Euro'yu bulacak olan Belhanda'nın transferindeki komisyon ücreti ise 1.2 milyon Euro. Ve bu paranın yarısını, yani 600 bin Euro'sunu yıldız futbolcunun ağabeyinin aldığı ortaya çıktı. Transfer komisyonundaki diğer 600 bin Euro ise iki menajer arasında paylaşıldı.
- 01 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 07:16
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"Fenerbahçe'ye kupalar kazanmaya geldim"
Toplam 4
Yorum
hey şşt fıstık çıkı çıkı muck muck eah.. Miroslaw Stoch da şampiyonlar liginde oynamak için fenere gelmişti.. :) :)
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Resmen açıklandı! Gaziantepspor kapanıyor
Toplam 5
Yorum
HÜSEYİN YEDİPINAR GÜNÜNDE SAHİP ÇIKILMADI ONA BUNA VERİLDİ OYUNCULAR SATILDI ALTTAN GELENLER PEŞKEŞ ÇEKİLDİ GASKİ BÜYÜKŞEHİR NE OLDU SAKIP HOCANIN MİRASI
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Gignac ve Demba Ba
Toplam 18
Yorum
eray napolinin belalı golcüsü milik alınsın bjkde daha iyi oynar
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