 Şok gerçek! Belhanda transferinin perde arkası – Fotomaç – 01 Ocak 2018 ;
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    01 Ocak 2018, Pazartesi
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    Şok gerçek! transferinin perde arkası

    Şok gerçek! Belhanda transferinin perde arkası

    Toplam maliyeti 23 milyon ’yu bulan Faslı orta sahanın transferinde, 1.2 milyon Euro’luk komisyonun yarısının ağabeyine gittiği ortaya çıktı

    Eski teknik direktör İgor Tudor'un kaprisleri yüzünden 'in sözleşmesini fesheden , yerine 4 sene içinde 100 milyon TL ödemeyi göze alarak Younes 'yı etti. WesleySneijder'in 10 numarasını Faslı yıldıza teslim eden sarı-kırmızılılar, 'e 8 milyon bonservis ücreti verirken, oyuncu ile sezon başına 3 milyon 350 bin Euro garanti paradan 4 yıllık sözleşme imzaladı.

    KOMİSYONU İKİ MENAJERLE PAYLAŞTI
    Sabah, Galatasaray kulüp tarihinin en pahalı transferlerinden biri olan Belhanda ile ilgili önemli bir detaya ulaştı. Bonservis, yıllık ücret ve maç başlarıyla birlikte toplam maliyeti 23 milyon Euro'yu bulacak olan Belhanda'nın transferindeki komisyon ücreti ise 1.2 milyon Euro. Ve bu paranın yarısını, yani 600 bin Euro'sunu yıldız futbolcunun ağabeyinin aldığı ortaya çıktı. Transfer komisyonundaki diğer 600 bin Euro ise iki menajer arasında paylaşıldı.

    1. 01 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 07:16
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